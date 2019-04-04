Рахим Стерлинг помог ученикам своей школы попасть на матч Кубка Англии

Футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг посодействовал тому, чтобы ученики школы, в которой он учился, попали на полуфинальный матч Кубка Англии. 24-летний полузащитник приобрел для них 550 билетов.

Сообщается, что для юным болельщикам также будет предоставлен транспорт.

Напомним, Рахим Стерлинг переехал в Англию из Ямайки, когда ему было 5 лет. Его школа сейчас носит название Ark Elvin Academy.

Примерно 92 процентов учащихся в этой школе принадлежат к этническим меньшинствам, 36 процентов учеников получают бесплатное питание. В школе говорят более чем на 50 языках.

Полуфинальный матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Брайтон» состоится 6 апреля. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail