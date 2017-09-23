Антон Шунин: «Все эти слухи об отставке Юрия Калитвинцева — ерунда»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал слухи об отставке главного тренера команды Юрия Калитвинцева. Бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА и продолжают занимать 12 место в турнирной таблице.

«Я считаю, что ничья – хороший результат, так как мы играли с одним из лидеров чемпионата. Довольны, что смогли оставить ворота в неприкосновенности. Были моменты, когда мы могли забить, жаль, что не получилось, но будем работать над этим. С командой такого уровня, как ЦСКА, это неплохой результат.

Я уверен, что все эти слухи об отставке Юрия Калитвинцева — ерунда. Все работы идут в плановом режиме, никаких разговоров и проблем внутри команды нет, никто никакие слухи не слушает. Вы сейчас про это спрашиваете, а я, если честно, даже без понятия – ничего не слышал. У нас все хорошо, мы одна семья и выходим на каждый матч как на последний. Понимаем, что нам нужны очки, работаем», — сказал Шунин.

Калитвинцев стал главным тренером «Динамо» в 2016 году и вывел команду в Премьер-лигу из ФНЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт