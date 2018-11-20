Лига наций. 20 ноября. Результаты дня

Состоялся очередной игровой день Лиги наций. Было сыграно 7 матчей.
Лига А
Группа 3
Португалия — Польша — 1:1 (1:0)
(А. Силва, 34; Милик, 66, с пенальти)
Лига B
Группа 2
Швеция — Россия — 2:0 (1:0)
(Линделеф, 41, Берг, 72)
Лига C
Группа 1
Шотландия — Израиль — 3:2 (2:1)
(Форрест, 34, 43, 64; Кайяль, 9, Захави, 75)
Группа 4
Сербия — Литва — 4:1 (0:0)
(Жулпа, 51, автогол, Митрович, 58, Прийович, 71, Ляйич, 74; Петравичюс, 64)
Черногория — Румыния — 0:1 (0:1)
(Цукудян, 44)
Лига D
Группа 3
Косово — Азербайджан — 4:0 (1:0)
(Зенели, 2, 50, 76, Ррахмани, 61)
Мальта — Фарерские острова — 1:1 (1:1)
(Корбалан, 4; Юнсен, 3)
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»