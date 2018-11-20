Лига наций. 20 ноября. Результаты дня

Автор: Роман Шлуинский 0

Состоялся очередной игровой день Лиги наций. Было сыграно 7 матчей.

Лига А
Группа 3

Португалия — Польша — 1:1 (1:0)
(А. Силва, 34; Милик, 66, с пенальти)

Лига B
Группа 2

Швеция — Россия — 2:0 (1:0)
(Линделеф, 41, Берг, 72)

Лига C
Группа 1

Шотландия — Израиль — 3:2 (2:1)
(Форрест, 34, 43, 64; Кайяль, 9, Захави, 75)

Группа 4

Сербия — Литва — 4:1 (0:0)
(Жулпа, 51, автогол, Митрович, 58, Прийович, 71, Ляйич, 74; Петравичюс, 64)

Черногория — Румыния — 0:1 (0:1)
(Цукудян, 44)

Лига D
Группа 3

Косово — Азербайджан — 4:0 (1:0)
(Зенели, 2, 50, 76, Ррахмани, 61)

Мальта — Фарерские острова — 1:1 (1:1)
(Корбалан, 4; Юнсен, 3)

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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