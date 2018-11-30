УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»

Автор: Роман Шлуинский 0

Лига Чемпионов

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против московского «Спартака» по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом». Встреча, в которой московская команда уступила (1:2), прошла 29 ноября. 

«Спартак» обвиняется в проникновении болельщика на поле во время игры, который напал на полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. Кроме того, московскому клубу выдвинуты обвинения в связи с блокированием лестничных проходов.

Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет решение 13 декабря.

«Спартак» имеет в совет активе 5 очков и занимает последнее место в группе G. В заключительном матче группового этапа команда Олега Кононова сыграет с «Вильярреалом». Встреча состоится 13 декабря в Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

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