УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против московского «Спартака» по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом». Встреча, в которой московская команда уступила (1:2), прошла 29 ноября.

«Спартак» обвиняется в проникновении болельщика на поле во время игры, который напал на полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. Кроме того, московскому клубу выдвинуты обвинения в связи с блокированием лестничных проходов.

Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет решение 13 декабря.

«Спартак» имеет в совет активе 5 очков и занимает последнее место в группе G. В заключительном матче группового этапа команда Олега Кононова сыграет с «Вильярреалом». Встреча состоится 13 декабря в Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА