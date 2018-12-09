«Интернасьональ» хочет арендовать Луиса Адриано у «Спартака»

Автор: Роман Шлуинский 0

Лига Европы. 4 тур. «Спартак» — «Глазго Рейнджерс» — 4:3. Москва. «Открытие Арена». 8 ноября 2018 г.

Луис Адриано может вернуться в Бразилию. «Интернасьональ» рассчитывает арендовать нападающего «Спартака».

Клуб из Порту-Алегри хочет арендовать футболиста на год. Но «Интернасьональ» не намерен полностью выплачивать зарплату футболисту. Клуб хочет поделить ее со «Спартаком».

При этом клуб из Бразилии рассчитывает, что «Спартак» убедит Луиса Адриано продлить контракт еще на один год, чтобы он мог уйти в аренду. «Спартак» же не планирует отпустить игрока.

Стоит отметить, что в качестве компенсации «Интернасьональ» может предложить «Спартаку» приоритетное право выкупа Родриго Доурадо, Яго Бордуши или Вильяма Потткера.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  UOL Esporte

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