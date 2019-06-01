Мадридский «Атлетико» подаст жалобу в суд на «Барселону»

Мадридский «Атлетико» намерен обратиться в суд. Клуб подаст жалобу на «Барселону».

«Матрасники» подозревают, что каталонский клуб незаконно проводил переговоры с Антуаном Гризманном по поводу возможного перехода. По мнению клуба, руководство «Барселоны» провело встречу с лидером «Атлетико» в ноябре прошлого года, а также заключило контракт перед матчем мадридского клуба с «Ювентусом» в рамках Лиги чемпионов.

Гризманн выступал за команду Диего Симеоне с 2014 по 2019 годы. Французский форвард провел 180 игр за «Атлетико» и забил 94 гола. Ранее 28-летний игрок выступал за «Реал Сосьедад».

Фото: Global Look Press

Источник: AS