Определились все пары 1/4 финала Кубка России

В четверг определились все четвертьфиналисты Кубка России. Первые матчи пройдут 5 декабря.
Результаты 1/8 финала:
«Локомотив» 4:1 «Енисей»
«Динамо» 0:1 «Рубин»
«Крылья Советов» 1:2 «Краснодар»
«Ростов» 3:1 «Зенит»
«Спартак» 1:0 «Анжи»
«Урал» 2:0 «Нижний Новгород»
«Оренбург» 1:0 «Тюмень»
«Ахмат» 0:2 «Арсенал»
Таким образом, в верхней части сетки сыграют «Локомотив» и «Рубин», а также «Краснодар» и «Ростов». В нижней — «Спартак» и «Урал», а также «Оренбург» и «Арсенал».
Напомним, со стадии 1/4 финала Кубка России команды будут проводить по 2 матча.
Фото: twitter «Ростова»
Источник: Еженедельник «Футбол»