Определились все пары 1/4 финала Кубка России

В четверг определились все четвертьфиналисты Кубка России. Первые матчи пройдут 5 декабря.

Результаты 1/8 финала:

«Локомотив» 4:1 «Енисей»

«Динамо» 0:1 «Рубин»

«Крылья Советов» 1:2 «Краснодар»

«Ростов» 3:1 «Зенит»

«Спартак» 1:0 «Анжи»

«Урал» 2:0 «Нижний Новгород»

«Оренбург» 1:0 «Тюмень»

«Ахмат» 0:2 «Арсенал»

Таким образом, в верхней части сетки сыграют «Локомотив» и «Рубин», а также «Краснодар» и «Ростов». В нижней — «Спартак» и «Урал», а также «Оренбург» и «Арсенал».

Напомним, со стадии 1/4 финала Кубка России команды будут проводить по 2 матча.

Фото: twitter «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»