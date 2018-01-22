«Челси» и «Рома» согласовали трансфер Эдина Джеко и Эмерсона Палмери

«Челси» и «Рома» провели новый этап переговоров по трансферу нападающего Эдина Джеко и защитника Эмерсона Палмери в лондонский клуб. За обоих футболистов «синие» заплатят 50 млн евро плюс 10 млн евро в качестве бонусов.

В настоящий момент обсуждаются пункты, связанные с бонусами, и способ выплаты названной суммы.

Сообщается, что Палмери уже согласовал контракт с «Челси», а агент Джеко отправился в Лондон, чтобы обговорить условия.

В нынешнем сезоне Джеко провел 20 матчей за «Рому», забив девять голов и сделав три результативные передачи. Палмери вышел на поле в двух встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио