Рауль Рианчо: «Я принадлежу этому клубу. И хочу, чтобы он побеждал»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, чего хочет от команды. Также он поделился мнением о болельщиках клуба.

«Мне вообще неинтересно, какие прозвища мне дают болельщики. Не интересуюсь этим. А что касается критики, как я уже говорил, я работник «Спартака», мне платят деньги. Хорошие деньги, признаюсь.

И поэтому я должен оградить футболистов от критики в их адрес. Если мне это хотя бы чуточку удается, я счастлив.

Я не самоубийца, не безумец и не глупец. Благодарен клубу и абсолютно верен ему. Если так уж происходит, что журналисты, которые не являются независимыми, хотят меня убить и уничтожить, пусть так и будет.

Это стоит денег, которые мне платят. Я принадлежу этому клубу. И хочу, чтобы он побеждал. И до последнего дня буду биться за этот клуб», – сказал Рауль Рианчо.

Напомним, Рауль Рианчо принял команду 22 октября после увольнения Массимо Карреры.

Фото: twitter «Спартака»

Источник: «Чемпионат»