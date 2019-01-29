Зе Луиш: «Я – игрок «Спартака» и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до»

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны зарубежных клубов. Также футболист рассказал, на чем он сейчас сконцентрирован.

«Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы. Это значит, что ты не зря ешь свой хлеб, делаешь свою работу правильно, растешь, и этим вызван интерес. С другой стороны, могу всех заверить, что я – игрок «Спартака» и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в «Спартаке», на защите красно-белых цветов. Если в будущем когда-то поступит предложение, которое заинтересует все стороны, и клуб, и меня, тогда сядем, будем разговаривать. Но на данный момент я – игрок «Спартака», — сказал Зе Луиш.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» и «Фенербахче» заинтересованы в приобретении 28-летнего футболиста.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-экспресс