Артем Дзюба вошел в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в топ-100 лучших футболистов в мире по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca. 30-летнего форварда поместили на 97-ю позицию.

Marca вспомнила о вкладе Дзюбы в успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира, в том числе в матче 1/8 финала турнира, в котором подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Испании. Издание назвало не самыми успешными выступления Артема за «Зенит», вспомнив об аренде в тульский «Арсенал» в прошлом сезоне. Но при этом Marca напомнила, что Дзюба стал капитаном национальной команды и очень важным игроком сборной после того, как из нее ушли Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев.

В нынешнем сезоне Артем Дзюба принял участие в 16 матчах чемпионата России. Он забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca