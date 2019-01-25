«Кардифф» заплатит «Нанту» 17 миллионов евро за Эмилиано Салу

Автор: Роман Шлуинский 0

«Кардифф» заплатит «Нанту» за переход форварда Эмилиано Салы. «Лазурные птицы» должны 17 миллионов евро.

«Соглашение о трансфере считается действительным, как только оно зарегистрировано ФИФА.

«Кардифф» должен будет заплатить «Нанту» 17 миллионов евро, несмотря на пропажу игрока.

Что касается страхования, то «Нант» точно его оформлял. Вопрос в том, действует ли страховка после того, как осуществлен трансфер, и успел ли застраховать игрока «Кардифф».

Если да, то валлийский клуб может рассчитывать на полную компенсацию трансферной стоимости от страховой компании. В любом случае, кому-то придется заплатить 17 миллионов евро», – заявила юрист Александра Коэн.

Фото: Global Look Press
Источник: AFP

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