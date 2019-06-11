«Реал» хочет подписать Фабиана Руиса

Хавбек «Наполи» Фабиан Руис может перебраться в чемпионат Испании. В услугах 23-летнего полузащитника заинтересован мадридский «Реал».

Сообщается, что «сливочные» уже сделали запрос о возможном трансфере молодого футболиста. Однако, руководство неаполитанцев ответило отказом.

Итальянский клуб рассчитывает сохранить в составе Руиса и не продаст его дешевле 30 млн. евро. Именно за такую сумму «Наполи» купил игрока в 2018 году.

В прошедшем сезоне Фабиан Руис провел 27 матчей в чемпионате Италии. В его активе 5 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: As