«Манчестер Юнайтед» показал лучший результат после ухода Алекса Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» набрал рекордное количество очков после ухода шотландского специалиста Алекса Фергюсона. До завершения турнира командам предстоит провести еще по 6 матчей.

«Манчестер Юнайтед» набрал 71-е очко в текущем чемпионате английской премьер-лиги, одержав победу над «Манчестер Сити» (3:2). 71 очко – это лучший результат «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге с того момента, как Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера в 2013 году.

Сейчас должность главного тренера «красных дьяволов» занимает Жозе Моуринью. Помимо английской Премьер-лиги команде португальца также предстоит сыграть в финале Кубка Англии с «Тоттенхэмом» 21 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: Reddit