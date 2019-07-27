Томас Вермален перешел в «Виссел Кобе»

Бельгийский защитник продолжит карьеру в Японии. 33-летний футболист подписал контракт с «Виссел Кобе».
Отметим, что Вермален перешел в японский клуб на правах свободного агента. Срок соглашения между игроком и «Виссел Кобе» пока не уточняется.
Последним клубом Томаса Вермалена была «Барселона», за которую он играл с 2014 года. В составе японской команды уже выступают экс-игроки каталонского клуба Андрес Иньеста, Давид Вилья и Серджи Сампер.
【完全移籍加入のお知らせ】
DF トーマス フェルマーレン選手がFCバルセロナより完全移籍加入することになりました。
Welcome to Kobe, @thomasvermaelen !
詳細はこちら☟https://t.co/v2oPfsAfX3#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/zCkaXQ2v4k
— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) July 27, 2019
В прошедшем сезоне Вермален провел 9 матчей в чемпионате Испании. Результативными действиями он не отметился.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Виссел Кобе»