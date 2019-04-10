Юрген Клопп одержал 400-ю победу в тренерской карьере

Автор: Никола Косич 0

«Ливерпуль» обыграл «Порту» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0). Для главного тренера английского клуба эта победа стала 400-й в тренерской карьере.

Больше всего побед немецкий специалист одержал у руля дортмундской «Боруссии» — 180 с 2008 по 2015 год, в «Ливерпуле», которым он руководит с 2015 года, 111 побед и 109 побед в своем родном «Майнце» с 2001 по 2008 год.

Среди главных достижений Клоппа можно отметить две победы в чемпионате Германии, победу в кубке Германии и два финала Лиги чемпионов, один с «Боруссией», другой с «Ливерпулем».

Ответный матч 1/4 финала ЛЧ против «Порту» пройдет 17 апреля в Португалии.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta Sports

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