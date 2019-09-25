Такума Нисимура: «ЦСКА настроен серьезно на матч с «Аланией»

Автор: Андрей Синельщиков 0

РПЛ. 27 тур. ЦСКА — «Динамо» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 5 мая 2019 г.

Полузащитник ЦСКА Такума Нисимура поделился мнением о предстоящем матче с «Аланией». Встреча состоится во Владикавказе в рамках 1/16 финала Олимп Кубок России.

«Приложим все силы, чтобы выйти в следующий раунд. Знаю, что ЦСКА уже несколько сезонов подряд оступается в 1/16 финала, и помню игру прошлого года в Тюмени. Мы настроены серьезно и хотим вернуться домой с победой», – сказал Нисимура.

Японский нападающий выступает за московский клуб с лета 2018 года. Нисимура сыграл 15 игр и забил два гола за ЦСКА.

ЦСКА последний раз становился обладателем Кубка России в 2013 году.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер ПФК ЦСКА

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