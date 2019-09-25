Такума Нисимура: «ЦСКА настроен серьезно на матч с «Аланией»

Полузащитник ЦСКА Такума Нисимура поделился мнением о предстоящем матче с «Аланией». Встреча состоится во Владикавказе в рамках 1/16 финала Олимп Кубок России.

«Приложим все силы, чтобы выйти в следующий раунд. Знаю, что ЦСКА уже несколько сезонов подряд оступается в 1/16 финала, и помню игру прошлого года в Тюмени. Мы настроены серьезно и хотим вернуться домой с победой», – сказал Нисимура.

Стартуем в Кубке России! В этот раз постараемся, чтобы выступление на три фронта продолжилось и дальше 😎 ⚽️ #АланияЦСКА

🏆 #КубокРоссии

🕘 18:00 мск

🏟 Спартак (Владикавказ)

📺 #МатчТВ pic.twitter.com/CNLobOPfJt — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 25, 2019

Японский нападающий выступает за московский клуб с лета 2018 года. Нисимура сыграл 15 игр и забил два гола за ЦСКА.

ЦСКА последний раз становился обладателем Кубка России в 2013 году.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер ПФК ЦСКА