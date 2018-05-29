Вратарь сборной Боливии привез нелепый гол в матче против США

Автор: Тимофей Поршнев 0

Carlos Lampe

Сборная Боливии крупно проиграла США в товарищеском матче. Вратарь проигравших пропустил мяч по своей же вине.

Боливийцы достойно держались до 52-й минуты, уступая всего в один гол, когда вратарь Карлос Лампе вместо сильного удара подальше в поле зачем-то попробовал перебросить мяч над Джошем Сарджентом. Не получилось.

В похожем стиле тремя днями ранее Лорис Кариус привез «Ливерпулю» первый гол«Реала» в финале Лиги чемпионов-2017/18. Третий мяч тоже был на совести кипера.

США разгромили Боливию со счетом 3:0. На 59-й минуте сын легендарного Джорджа Веа Тимоти добил боливийцев.

Напомним, сборные США и Боливии не попали на чемпионат мира в России.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер сборной США

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Loris Karius

Джереми Кларксон: «Вратарь «Ливерпуля» должен меньше времени проводить в парикмахерской и больше тренироваться»

Alisson Ramses Becker

«Ливерпуль» вновь попытается приобрести Алиссона

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 