Франческо Тотти может покинуть «Рому»

Автор: Дарья Григорьева 0

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти близок к тому, чтобы покинуть клуб. Он может уйти в ближайшее время. 

Окончательное решение о своем будущем Тотти объявит на пресс-конференции, которая состоится в понедельник.

По информации источника, причиной его возможного ухода могут стать разногласия с руководством «волков».

Напомним, Тотти провел всю свою карьеру в римской команде (1992-2017 год). После он получил должность в «Роме» и стал помощником спортивного директора Мончи.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио

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