Франческо Тотти может покинуть «Рому»

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти близок к тому, чтобы покинуть клуб. Он может уйти в ближайшее время.

Окончательное решение о своем будущем Тотти объявит на пресс-конференции, которая состоится в понедельник.

По информации источника, причиной его возможного ухода могут стать разногласия с руководством «волков».

Напомним, Тотти провел всю свою карьеру в римской команде (1992-2017 год). После он получил должность в «Роме» и стал помощником спортивного директора Мончи.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио