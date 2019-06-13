Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО

Сегодня рассматривались апелляции нападающего «Зенита» Александра Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, Кирилла Кокорина, а также Александра Протасовицкого. Суд принял решение.

Стало известно, что футболисты не смогут получить условно-досрочное освобождение. Об этом сообщил адвокат форварда Александр Ромашов. Причем суд поправил квалификацию преступлений, но срок наказания оставил неизменным.

Игроки отреагировали на происходящее следующим образом:

«Просим справедливости. Хотелось бы, чтобы все, что здесь происходит, чтобы люди, которые отвечают за судьбы людей, разобрались во всем, основываясь на УК РФ», — сказал Александр Кокорин.

«Ваша честь, мы восемь месяцев чего-то просим. Сейчас уже ничего просить не хочу. Все происходящее – это позор», – заявил Павел Мамаев.

Напомним, в октябре 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали участниками двух инцидентов в Москве. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кирилла и Александра Кокориных к 1 году и 6 месяцам, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»