Марио Гетце: «Клопп начинал грозно кричать, если не выкладывался на тренировках»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце рассказал об отношении Юргена Клоппа к тренировкам. Немецкий специалист возглавлял немецкую команду с 2008 по 2015 годы.

«Тренировки для Клоппа — очень серьезный момент рабочего процесса. Когда мне было 17 или 18 лет, если я не выкладывался на занятиях на все сто процентов, он становился очень грозным и даже пугающим. Он подбегал ко мне, вставал прямо перед моим лицом и начинал кричать на меня.

Я не могу четко перевести с немецкого то, что он кричал, но в своей типичной манере, не размыкая зубов, он кричал что-то вроде: «В ваших действиях должно быть больше страсти! Вы должны оставлять на поле все! Действуйте, черт побери!» — сказал 27-летний полузащитник.

Гетце является выпускником академии дортмундской «Боруссии». Немец в 2013 году перешел в мюнхенскую «Баварию», но спустя три года вернулся в родной клуб. Всего Гетце сыграл 142 игры и забил 32 гола за «Боруссию».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com