Вильям Салиба перешел в «Арсенал»

Защитник «Сент-Этьена» продолжит карьеру в чемпионате Англии. 18-летний футболист перешел в лондонский «Арсенал».

«Канониры» заплатили за французского игрока 27 миллионов фунтов. Этот переход стал рекордным для «Сент-Этьена».

До этого наибольшую прибыль от продажи французскому клубу принес трансфер защитника Курта Зума в «Челси». Зума достался «синим» за 15 миллионов евро.

Отмечается, что Салиба подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом». Однако, этот сезон он проведет в «Сент-Этьене» на правах аренды и присоединится к лондонцам через год.

В прошедшем сезоне футболист провел 16 матчей в чемпионате Франции. Результативными действиями игрок не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports