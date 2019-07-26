Вильям Салиба перешел в «Арсенал»

Автор: Анатолий Акулов 0

Защитник «Сент-Этьена» продолжит карьеру в чемпионате Англии. 18-летний футболист перешел в лондонский «Арсенал».

«Канониры» заплатили за французского игрока 27 миллионов фунтов. Этот переход стал рекордным для «Сент-Этьена».

До этого наибольшую прибыль от продажи французскому клубу принес трансфер защитника Курта Зума в «Челси». Зума достался «синим» за 15 миллионов евро.

Отмечается, что Салиба подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом». Однако, этот сезон он проведет в «Сент-Этьене» на правах аренды и присоединится к лондонцам через год.

В прошедшем сезоне футболист провел 16 матчей в чемпионате Франции. Результативными действиями игрок не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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