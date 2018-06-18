Никола Калинич может быть исключен из сборной Хорватии за отказ выйти на замену в матче с Нигерией

Никола Калинич может в скором времени покинуть чемпионат мира. Он отказался выходить на замену.

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич может быть исключен из заявки сборной.

Причиной может послужить отказ форварда «Милана» выйти на замену в матче против Нигерии (2:0).

Главный тренер хорватов златко Далич планировал выпустить Калинича на последние пять минут матча вместо Марио Манджукича, но тот отказался выходить на замену, сославшись на проблемы со спиной.

В итоге на поле вышел хавбек Марко Пьяца, Калинич на поле не появился.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia