Никола Калинич может быть исключен из сборной Хорватии за отказ выйти на замену в матче с Нигерией

Автор: Тимофей Поршнев 0

Kalinic

Никола Калинич может в скором времени покинуть чемпионат мира. Он отказался выходить на замену.

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич может быть исключен из заявки сборной.

Причиной может послужить отказ форварда «Милана» выйти на замену в матче против Нигерии (2:0).

Главный тренер хорватов златко Далич планировал выпустить Калинича на последние пять минут матча вместо Марио Манджукича, но тот отказался выходить на замену, сославшись на проблемы со спиной.

В итоге на поле вышел хавбек Марко Пьяца, Калинич на поле не появился.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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