Никола Калинич может быть исключен из сборной Хорватии за отказ выйти на замену в матче с Нигерией

Никола Калинич может в скором времени покинуть чемпионат мира. Он отказался выходить на замену.
Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич может быть исключен из заявки сборной.
Причиной может послужить отказ форварда «Милана» выйти на замену в матче против Нигерии (2:0).
Главный тренер хорватов златко Далич планировал выпустить Калинича на последние пять минут матча вместо Марио Манджукича, но тот отказался выходить на замену, сославшись на проблемы со спиной.
В итоге на поле вышел хавбек Марко Пьяца, Калинич на поле не появился.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia