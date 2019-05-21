Юлиан Брандт летом станет игроком дортмундской «Боруссии»

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт продолжит карьеру в «Боруссии». Дортмундский клуб согласовал трансфер 23-летнего хавбека.
В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр и подписать контракт. Затем клуб объявит официально о сделке.
Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, однако в нем имелся пункт об отступных в размере 25 миллионов евро.
Сообщалось, что Брандт останется в «Байере», если команда выйдет в Лигу чемпионов. Леверкузенский клуб по итогам сезона занял 4-е место в бундеслиге и пробился в турнир.
Сегодня «Боруссия» подписала защитника «Хоффенхайма» Нико Шульца.
Фото: Global Look Press
Источник: Kicker