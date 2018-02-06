Александр Кержаков разводится с женой

В семье бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова произошел разлад. По словам знакомых, Александр и его супруга Милана уже почти год не живут вместе.
Отношения между супругами якобы разладились, когда скончался отец Миланы — известный сенатор Вадим Тюльпанов. Это случилось 4 апреля 2017 года. А 10 апреля Милана родила Саше сына — для него это уже третий ребенок.
Если ты в этом месяце хорошо работал,провёл 4 мероприятия,стал участником 2-х форумов,согласовал 2 хороших контракта,получил президентский грант и грамоту за эффективную совместную работу от «Клуба Друзей Эрмитажа» , но полностью выбился из сил от количества поставленных задач — значит ты имеешь право на короткий отпуск в одиночестве 😂💪🏻🔥
Поговаривали даже, что футболист не слишком-то верен своей молодой жене. Разница, к слову, у супругов внушительная — целых 11 лет. Милане сейчас 24, а Александр в конце прошлого года отпраздновал 35-летие.
Не так давно Милана Кержакова опубликовала на своей страничке в Инстаграм загадочное фото. На нем крупным планом — лицо девушки. Нетрудно заметить синяк под глазом, хоть он и тщательно припудрен. А на самом глазу — кровоподтек. «Немного ударили», — так подписала снимок сама Милана. А спустя несколько часов фотография с подбитым глазом и вовсе исчезла с ее странички.
Напомним, Александр и Милана поженились 27 июня 2015 года. Как сообщают знакомые семьи, сейчас Милана снова живет со своей мамой. «Милана призналась, что они с Александром составляют брачный договор и общаются только через адвокатов», — раскрыл подробности инсайдер. Сама супруга футболиста пока опровергает информацию о разводе. «У меня с Александром все замечательно», — заявила она. Кержаков же на эту тему пока не высказывался.
Источник: Tele.ru
Фото: Global Look Press, инстаграм Миланы Кержаковой