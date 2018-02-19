Алан Дзагоев: «Когда в Европу? Когда позовете»

Автор: Лидия Дидык 0

Алан Дзагоев

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопросы болельщиков по поводу своего возможного перехода в зарубежный клуб. Футболист также рассказал, видит ли он себя в роли тренера после завершения карьеры. 

«В каком чемпионате я хотел бы играть? Любой чемпионат топ-4 подойдет – Италия, Испания, Франция и Англия.

Когда в Европу? Когда позовете! (Смеется).

Что касается карьеры тренера, то пока не задумывался об этом вопросе. Но как говорится – никогда не зарекайся, – сказал Дзагоев.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: канал ЦСКА на Youtube

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