Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси» в ближайшее время

Фрэнк Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить «Челси». Он может занять пост главного тренера в скором времени.

Как сообщает источник, о назначении Лэмпарда объявят в ближайшие 48 часов. Кроме того «синие» намерены решить с «Дерби Каунти» вопрос о компенсации за английского специалиста и его ассистента Джоди Моррриса. После этого лондонцы планируют назвать имя нового главного тренера.

Ранее была информация, что размер компенсации равен 4.5 млн евро.

Напомним, Лэмпард сменит итальянца Маурицио Сарри, который недавно возглавил «Ювентус». Свою тренерскую деятельность англичанин начал в мае 2018 года. Вместе с «Дерби Каунти» он дошел до финала плей-офф за право выступать в АПЛ, но его команда уступила «Астон Вилле» (1:2).

Фото: Global Look Press

Источник: talkSPORT