«Урал» подписал игрока из ПФЛ Артема Шаболина

«Урал» подписал полузащитника «Носты» Артема Шаболина. 18-летний футболист переберется в команду РПЛ.

Сообщается, клуб и хавбек заключили долгосрочное соглашение. Вскоре игрок присоединится к основе, которая на данный момент находится на сборах в Словении.

Отмечается, «Урал» намерен внести Шаболина и в заявку команды «Урал-2», выступающую в ПФЛ.

Полузащитник перешел в клуб из «Носты», где дебютировал осенью прошлого года. В завершившимся сезоне он провел 16 матчей и забил три мяча.

Фото: Twitter ФК «Урал»

Источник: Официальный сайт ФК «Урал»