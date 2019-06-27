«Урал» подписал игрока из ПФЛ Артема Шаболина

Автор: Дарья Григорьева 0

«Урал» подписал полузащитника «Носты» Артема Шаболина. 18-летний футболист переберется в команду РПЛ.

Сообщается, клуб и хавбек заключили долгосрочное соглашение. Вскоре игрок присоединится к основе, которая на данный момент находится на сборах в Словении.

Отмечается, «Урал» намерен внести Шаболина и в заявку команды «Урал-2», выступающую в ПФЛ.

Полузащитник перешел в клуб из «Носты», где дебютировал осенью прошлого года. В завершившимся сезоне он провел 16 матчей и забил три мяча.

Фото: Twitter ФК «Урал»
Источник: Официальный сайт ФК «Урал»

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