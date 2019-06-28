Дмитрий Комбаров присоединился к «Крыльям Советов»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров определился с тем, где продолжит футбольную карьеру. Футболист перебрался в «Крылья Советов».
В своем официальном Instagram игрок опубликовал запись, где и подтвердил переход в самарскую команду.
«Моя новая команда – «Крылья Советов». Рад приступить к работе в ней! Приложу все усилия для достижения максимального результата!» — написал Комбаров.
Ранее он покинул московский «Спартак».
Напомним, в завершившимся сезоне РПЛ защитник провел 13 матчей, забил один мяч.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Instagram Дмитрия Комбарова