Дмитрий Комбаров присоединился к «Крыльям Советов»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров определился с тем, где продолжит футбольную карьеру. Футболист перебрался в «Крылья Советов».

В своем официальном Instagram игрок опубликовал запись, где и подтвердил переход в самарскую команду.

«Моя новая команда – «Крылья Советов». Рад приступить к работе в ней! Приложу все усилия для достижения максимального результата!» — написал Комбаров.

Ранее он покинул московский «Спартак».

Напомним, в завершившимся сезоне РПЛ защитник провел 13 матчей, забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный Instagram Дмитрия Комбарова