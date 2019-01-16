«Гуанчжоу Эвергранд» выкупил Паулиньо у «Барселоны»

Состоялось заседание совета директоров «Барселоны». На нем стало известно, что «Гуанчжоу Эвергранд» активировал опцию выкупа хавбека Паулиньо.

Бразильский полузащитник был арендован летом 2018 года. Клуб не раскрыл сумму трансфера, однако уточнил, что руководство осталось им довольно, и сделка выгодна для всех.

Паулиньо провел один сезон в каталонской команде. Бразилец сыграл 34 игры и забил 9 голов. Вместе с «Барселоной» полузащитник стал чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании.

Бразильский футболист до «Барселоны» также выступал за «Гуанчжоу Эвергранд», с 2015 по 2017 годы.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»