«Бавария» согласилась отпустить Артуро Видаля в «Интер»

«Интер» продолжает работу над трансфером полузащитника «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаля. Мюнхенский клуб известил руководство «нерадзурри», что готов отпустить 31-летнего хавбека.

Руководство миланского клуба изначально предполагало, что сделка будет трудно осуществима из-за финансовых условий, однако «Бавария» согласна отпустить чилийца в аренду с дальнейшей возможностью выкупа игрока.

Артуро Видаль играет за «Баварию» с 2015 года. За три года в составе мюнхенского клуба чилиец трижды выиграл чемпионат Германии, дважды завоевал Суперкубок Германии и Кубок Германии. В прошедшем сезоне Видаль принял участие в 22 матчах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzeta dello Sport