«Рома» может арендовать Гонсало Игуаина

Нападающий Гонсало Игуаин, арендованный «Челси» у «Ювентуса», может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Им заинтересовалась «Рома».

Сообщается, туринцы готовы отпустить футболиста, так как основным форвардом будет Криштиану Роналду, а Марио Манджукича они не собираются продавать.

«Волки» хотят забрать аргентинца на год. Его аренда оценивается римлянами в 12 млн евро. О праве выкупа игрока пока речи нет.

Напомним, контракт Игуаина со Старой синьорой действует еще два года. Прошедший сезон провел в «Милане», затем в «Челси» на правах аренды и сыграл за лондонцев 14 матчей и забил пять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport