«Монако» выкупит права на Желсона Мартинша

Автор: Анатолий Акулов 0

Португальский хавбек продолжит выступать в чемпионате Франции. «Монако» заключит с игроком полноценное соглашение.

Сообщается, что руководство «монегасков» приняло решение удержать Мартинша в составе команды. Генеральный директор клуба Олег Петров на встрече с владельцами абонементов сообщил, что клуб выкупит футболиста.

Напомним, 24-летний хавбек перебрался в «Монако» из  мадридского «Атлетико» в январе. Вторую половину сезона португалец играл на правах аренды за французский клуб.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 16 матчей во французской «Лиге 1». На его счету 4 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

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