Хамес Родригес хочет продолжить карьеру в Италии, «Реал» — против

Автор: Анатолий Акулов 0

ХамесУ колумбийского хавбека возникли противоречия с руководством мадридского клуба. Споры возникли из-за дальнейшего места продолжения карьеры.

Полузащитник Хамес Родригес почти наверняка вернется в расположение «Реала» после аренды в Германии. Напомним, последние два года игрок выступал в Бундеслиге за «Баварию».

Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Италии, где к нему проявляют интерес «Ювентус» и «Наполи». Однако, «сливочные» собираются продать колумбийца в Англию. Мадридцы рассчитывают выручить за него большую сумму, чем готовы предложить итальянцы.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел в чемпионате Германии 20 матчей. В его активе 7 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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