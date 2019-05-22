«Атлетико» может приобрести Адриена Рабьо

Французский хавбек может перебраться в чемпионат Испании этим летом. В услугах 24-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико».

Сообщается, что в случае продажи Родри Эрнандеса, «матрасники» рассмотрят вариант с покупкой полузащитника «ПСЖ». Ранее «Реал» запросил у «Атлетико» 50 млн. евро за хавбека Маркоса Льоренте. После этого «индейцы» переключились на кандидатуру молодого француза.

Напомним, Рабьо по окончании сезона покинет парижан на правах свободного агента. Также на игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

В текущем сезоне Адриен Рабьо провел 14 матчей в чемпионате Франции. В его активе 2 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: As