«Спартак» претендует на шведского вингера Хосама Айеша

Полузащитник «Эстерсунда» Хосам Айеш может продолжить карьеру в чемпионате России. Футболист находится в шорт-листе московского «Спартака».

24-летний шведский футболист обычно выступает на позиции правого вингера. В списке потенциальных новичков «красно-белых» также числится бельгиец Ханс Ванакен.

Помимо этого в его активе есть матч за шведскую сборную. Сообщается, что стороны пока находятся на начальной стадии переговоров. Сумма сделки пока не разглашается.

В прошедшем сезоне чемпионата Швеции хавбек провёл 7 матчей. В его активе 1 гол и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Championat.com