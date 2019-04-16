РФС запретил «Оренбургу» заявлять новых футболистов

Российский футбольный союз запретил регистрировать новых футболистов ФК «Оренбург». Это произошло из-за жалобы футболиста Ильи Самошникова.

По итогам расследования было решено частично удовлетворить иск игрока. Трудовой договор между сторонами признан заключенным и расторгнутым по инициативе заявителя в связи с существенным нарушением со стороны клуба.

«Оренбург» обязан выплатить футболисту задолженность по заработной плате и задолженность по компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Также клуб должен частично оплатить компенсацию за разрыв контракта.

Помимо этого «бело-синие» выплатят трансферную задолженность ярославскому «Шиннику», за который ранее выступал Самошников.

Сообщается, что на «Оренбург» вдобавок наложен запрет на регистрацию новых игроков, который позже может быть снят по итогам рассмотрения апелляции со стороны клуба.

После 23 туров «Оренбург» с 32 баллами занимает седьмое место в Российской Премьер-лиге.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РФС