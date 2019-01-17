Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов близок к переходу в «Динамо». Им также интересуются другие российские клубы.

Ивелин Попов в ближайшее время может оказаться в «Динамо». Московский клуб готов предложить 31-летнему игроку контракт с зарплатой 850 тысяч евро в год.

Ранее сообщалось, что болгарским футболистом интересуются «Ростов», «Рубин», «Лудогорец», клуб из Китая, Голландии и ОАЭ.

В текущем сезоне РПЛ Попов провел 13 матчей и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»