Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов близок к переходу в «Динамо». Им также интересуются другие российские клубы.
Ивелин Попов в ближайшее время может оказаться в «Динамо». Московский клуб готов предложить 31-летнему игроку контракт с зарплатой 850 тысяч евро в год.
Ранее сообщалось, что болгарским футболистом интересуются «Ростов», «Рубин», «Лудогорец», клуб из Китая, Голландии и ОАЭ.
В текущем сезоне РПЛ Попов провел 13 матчей и сделал одну результативную передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»