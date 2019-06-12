Маттейс де Лигт близок к переходу в «ПСЖ»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт готов сменить клубную прописку. Он намерен перебраться в чемпионат Франции.

Как сообщает источник, голландец в ближайшее время может стать футболистом «ПСЖ». Представители игрока и клуб ведут переговоры, они находятся на продвинутой стадии и близки к своему успешному завершению. В сделке участвует агент де Лигта Мино Райола, который на данный момент находится в Париже.

Единственным конкурентом лидера французского чемпионата является «Барселона». Но парижане опережают каталонцев в переговорах по трансферу.

Напомним, в завершившимся сезоне чемпионата Голландии защитник провел 33 матча, забил три мяча и отдал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио