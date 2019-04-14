Себастьян Дриусси забил 900-й гол «Зенита» в Российской Премьер-лиге

В матче 23-го тура РПЛ «Зенит» победил дома «Анжи» — 5:0. За «сине-бело-голубых» дублем отметился аргентинский нападающий Себастьян Дриусси.

Первый гол 23-летнего футболиста стал юбилейным для «Зенита» — 900-м в РПЛ.

После 23 туров «Зенит» с 48 баллами занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Анжи» находится на 15-м месте, имея в активе 19 очков.

Напомним, Себастьян Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейт» летом 2017 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 23-летний аргентинец принял участие в 21 матче РПЛ. Он забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: твиттер РПЛ