Отец Неймара: «Золотой мяч» не главная цель для сына»

Неймар да Силва, отец форварда «ПСЖ» Неймара, рассказал о своем сыне. Футболист не считает «Золотой мяч» главной целью в карьере.

«Это не главная цель. Считается, что «Золотой мяч» должен быть главной целью Неймара, но это не так. Индивидуальных призов не бывает без командных достижений. Ни один игрок не брал «Золотой мяч» без побед команды.

Если Неймар хочет завоевать этот приз, нужно думать о коллективе. Цель «ПСЖ» – выиграть Лигу чемпионов. И тогда у него и его партнеров будут высокие шансы выиграть что-то», – сказал Неймар-старший.

В этом сезоне в рамках чемпионата Франции Неймар сыграл в 13 матчах, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport