Антон Швец дисквалифицирован на три игры РПЛ решением КДК

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец дисквалифицирован на три матча. 26-летний хавбек наказан за удаление в матче против «Ростова».

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 62-й минуте Швец получил прямую красную карточку за грубый фол на Матиасе Норманне.

«Это было очень грубое нарушение правил, он мог нанести серьезную травму игроку «Ростова».

За этот фол Швец получает трехматчевую дисквалификацию с учетом автоматической», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

26-летний игрок выступает за грозненский клуб с 2017 года. Швец провел 50 игр и забил пять голов.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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