Франк Рибери повторил рекорд игроков «Баварии»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Frank Ribery

Французскому полузащитнику мюнхенской «Баварии» Франку Рибери удалось повторить рекорд 4-х бывших игроков «Баварии». Среди них Филипп Лам и Оливер Кан.

Франк Рибери, которому в субботу исполнилось 35 лет, стал чемпионом Германии в 8-й раз. Теперь он делит рекорд бундеслиги с бывшими игроками мюнхенской команды Оливером Каном, Филиппом Ламом, Мехметом Шоллем и Бастианом Швайнштайгером. Все они становились чемпионами по 8 раз.

Рибери также является рекордсменом по числу чемпионств среди всех легионеров, когда-либо выступавших в бундеслиге.

Напомним, что Франк Рибери перешел в «Баварию» 7 июня 2007 года из «Марселя». В этом сезоне в бундеслиге француз принял участие в 19 матчах, забив при этом 5 голов и отдав 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Бавария»

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