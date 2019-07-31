«Интер» может подписать Анте Ребича

Хорватский нападающий может продолжить карьеру в Италии. В услугах 25-летнего форварда заинтересован «Интер».

Миланский клуб ведет переговоры о трансфере 25-летнего хорвата. Сумма возможной сделки оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболистом сборной Хорватии также интересуется «Атлетико». Однако, предложение итальянцев выглядит более заманчивым.

В прошедшем сезоне Ребич провел 28 матчей в чемпионате Германии. В его активе 9 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио