«Интер» может подписать Анте Ребича

Автор: Анатолий Акулов 0

Хорватский нападающий может продолжить карьеру в Италии. В услугах 25-летнего форварда заинтересован «Интер».

Миланский клуб ведет переговоры о трансфере 25-летнего хорвата. Сумма возможной сделки оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболистом сборной Хорватии также интересуется «Атлетико». Однако, предложение итальянцев выглядит более заманчивым.

В прошедшем сезоне Ребич провел 28 матчей в чемпионате Германии. В его активе 9 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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