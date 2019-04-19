Криштиану Роналду не собирается покидать «Ювентус»

Журналист Эду Агирре опроверг утверждения о том, что Криштиану Роналду думает покинуть «Ювентус». Он имеет тесные связи с португальцем.

В четверг появилось сообщение, что вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов побудил Роналду пересмотреть свое будущее в клубе, несмотря на то, что контракт форварда рассчитан до лета 2022 года.

«Роналду хочет покинуть «Юве»? Это неправда», — сказал Агирре. Тем не менее, ожидается, что летом туринский клуб проведет большие изменения в составе команды.

Фото: Global Look Press

Источник: El Chiringuito