Криштиану Роналду не собирается покидать «Ювентус»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Журналист Эду Агирре опроверг утверждения о том, что Криштиану Роналду думает покинуть «Ювентус». Он имеет тесные связи с португальцем.

В четверг появилось сообщение, что вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов побудил Роналду пересмотреть свое будущее в клубе, несмотря на то, что контракт форварда рассчитан до лета 2022 года.

«Роналду хочет покинуть «Юве»? Это неправда», — сказал Агирре. Тем не менее, ожидается, что летом туринский клуб проведет большие изменения в составе команды.

Фото: Global Look Press
Источник: El Chiringuito

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