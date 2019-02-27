«Спартак» ведет внутреннее расследование из-за публикации текста про фанатов

Пресс-служба «Спартака» сделала заявление. Она прокомментировала ситуацию, связанную с размещением на сайте команды публикации про фанатов.

«Уважаемые болельщики! Сегодня на официальном сайте клуба в разделе «Пресса о нас» появился материал оскорбительного характера. Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта. Ведется внутреннее расследование. Пресс-служба приносит свои извинения!» — написано на официальном сайте «красно-белых».

Сегодня на сайте клуба был размещен неприятный текст, обращенный к болельщикам. Вскоре запись удалили. Напомним, также на днях в Москве были размещены афиши фильма «Фантастические твари». На них были изображены владелец клуба Леонид Федун, вице-президент Наиль Измайлов и футболисты Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»