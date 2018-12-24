Санчес опроверг пари с Рохо на увольнение Моуринью

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес опроверг информацию о пари с защитником Маркосом Рохо. Спор касался увольнения уже бывшего главного тренера Жозе Моуринью.

«Это ложь! Жозе дал мне шанс сыграть в лучшей команде мира, я очень благодарен ему. У нас действительно единая команда. Мы — «Манчестер Юнайтед»! Не могу дождаться момента, когда смогу помочь команде. Удачи завтра, семья!», — написал Санчес в своем Twitter.

Ранее была информация, что форвард, находясь в Чили, узнал об увольнении Моуринью. После чего, якобы, написал в чат команды о своей победе в споре с Рохо.

Напомним, что Жозе Моуринью отправили в отставку 18 декабря. До конца сезона главным тренером «Манчестер Юнайтед» будет норвежец Оле Гуннар Сульшер. Он выступал за «красных дьяволов» с 1996 по 2007 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров