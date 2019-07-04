Названы номинанты на звание лучшего молодого игрока России 2019 года

Стали известны имена футболистов, номинированных на премию заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца. Награда вручается игрокам не старше 21 года.

В список вошли следующие кандидаты:

«Локомотив»: Михаил Лысов (21 год),

«Краснодар»: Матвей Сафонов (20 лет), Даниил Уткин (19 лет), Иван Игнатьев (20 лет), Магомед-Шапи Сулейманов (20 лет),

ЦСКА: Игорь Дивеев (19 лет), Ильзат Ахметов (21 год), Константин Кучаев (21 год), Иван Обляков (20 лет), Федор Чалов (21 год),

«Спартак»: Александр Максименко (21 год), Николай Рассказов (21 год), Александр Ломовицкий (21 год), Илья Гапонов (21 год), Михаил Игнатов (19 год),

«Оренбург»: Артем Галаджан (20 лет),

«Ростов»: Даниил Глебов (19 лет),

«Рубин»: Артур Сагитов (19 лет), Даниил Степанов (19 лет),

«Динамо»: Роман Евгеньев (20 лет), Вячеслав Грулев (20 лет), Владимир Москвичев (19 лет),

«Уфа»: Данил Круговой (21 год),

«Анжи»: Павел Калошин (21 год), Гамид Агаларов (18 лет), Камиль Закиров (20 лет), Иван Иванченко (20 лет).

Напомним, в прошлом году обладателем премии стал полузащитник «армейцев» Ильзат Ахметов.

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт премии А.Бышовца