Названы номинанты на звание лучшего молодого игрока России 2019 года

Автор: Дарья Григорьева 0

Стали известны имена футболистов, номинированных на премию заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца. Награда вручается игрокам не старше 21 года. 

В список вошли следующие кандидаты:

«Локомотив»: Михаил Лысов (21 год),
«Краснодар»: Матвей Сафонов (20 лет), Даниил Уткин (19 лет), Иван Игнатьев (20 лет), Магомед-Шапи Сулейманов (20 лет),
ЦСКА: Игорь Дивеев (19 лет), Ильзат Ахметов (21 год), Константин Кучаев (21 год), Иван Обляков (20 лет), Федор Чалов (21 год),
«Спартак»: Александр Максименко (21 год), Николай Рассказов (21 год), Александр Ломовицкий (21 год), Илья Гапонов (21 год), Михаил Игнатов (19 год),
«Оренбург»: Артем Галаджан (20 лет),
«Ростов»: Даниил Глебов (19 лет),
«Рубин»: Артур Сагитов (19 лет), Даниил Степанов (19 лет),
«Динамо»: Роман Евгеньев (20 лет), Вячеслав Грулев (20 лет), Владимир Москвичев (19 лет),
«Уфа»: Данил Круговой (21 год),
«Анжи»: Павел Калошин (21 год), Гамид Агаларов (18 лет), Камиль Закиров (20 лет), Иван Иванченко (20 лет).

Напомним, в прошлом году обладателем премии стал полузащитник «армейцев» Ильзат Ахметов.

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт премии А.Бышовца

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