Кристиан Эриксен заинтересовал несколько топ-клубов

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен выразил желание покинуть клуб по окончании текущего сезона. Также игрок вошел в сферу интересов европейских топ-клубов.

Сообщается, что датчанин является объектом пристального внимания «Реала». Мадрид считается фаворитом в борьбе за футболиста. Но у «сливочных» появились конкуренты. «Челси» и «Барселона» также следят за хавбеком.

Контракт Эриксена со «шпорами» истекает летом 2020 года. Он сомневается в необходимости продления соглашения. Ранее утверждалось, что полузащитник хотел бы продолжить карьеру в «Реале».

Напомним, что датчанин перешел в английский клуб в 2013 году. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 19 игр, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: AS