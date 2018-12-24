Харри Реднапп: «Ван Дейк — это Терри, Фердинанд и Видич в одном лице»

Автор: Дарья Григорьева 0

Ван Дейк

Известный тренер Харри Реднапп прокомментировал игру защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка. Специалист похвалил голландского футболиста. 

Реднапп считает, что пока никто не приблизился к ван Дейку в гонке за звание игрока года в Англии.

«Представьте лучших защитников в истории премьер-лиги: Джон Терри, Рио Фердинанд, Неманья Видич. Ван Дейк – это они все в одном лице», — заявил английский специалист.

Он полагает, что голландец также быстр, как Фердинанд. Кроме того игрок обладает хорошим длинным пасом и прекрасно читает игру, точно Терри. В нем есть дух бойца. По этому качеству он похож на Видича.

Реднапп отметил, что у ван Дейка не достает титулов.

«Чтобы стать величайшим, ван Дейку не хватает только трофеев. В прошлом сезоне он дошел до финала Лиги чемпионов, а в этом году имеет отличные шансы на победу в АПЛ» — добавил англичанин.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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